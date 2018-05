Gewonde na val van steiger in Den Haag

Sea Life is duurste 'dierentuin' in de Haagse regio

10:28 Een gezin met twee kinderen is in de Haagse regio het meeste kwijt bij Sea Life als ze een dagje naar de dierentuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, die entreeprijzen van dierentuinen in Nederland, België en net over de grens in Duitsland met elkaar vergeleek.