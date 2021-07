Gewonde na vechtpartij Binckhorstlaan

Wie waarnemer wordt in Leidschen­dam-Voor­burg nog deze maand bekend

19 juli Nog deze maand wordt bekend wie voor ruim een jaar de waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg wordt. De commissaris van de Koning die er over gaat moet wel snel handelen, want de huidige burgemeester Klaas Tigelaar heeft per 1 september al een andere baan.