Gewonde racefietser met spoed naar ziekenhuis na ongeval Stevinstraat Scheveningen

De traumahelikopter is uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Na controle is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe de fietser zo’n harde klap heeft kunnen maken is nog onduidelijk. ,,Of het om een eenzijdig ongeval gaat of een aanrijding, is nog onduidelijk”, laat de politiewoordvoerder weten. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.



