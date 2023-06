Gewonde vrouw zit vast in auto na aanrijding met stadsbus

Of Samet (43) na tien juwelen­roven gaat stoppen? ‘Ik denk dat ik ze niet meer ga meenemen’

Licht gefrustreerd en vol ongeloof hoort de advocaat de ene na de andere spectaculaire juwelenroof voorbijkomen. Maar van zijn cliënt Samet K. (43) mag hij daar niet op reageren. Kreeg hij maar de kans, want nu is de veelpleger tot 42 maanden cel veroordeeld. ‘Eigenlijk is het op deze manier helemaal niet leuk om te doen.’