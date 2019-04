Gewonden bij botsing op Binckhorstlaan, weg naar CS tijdelijk afgesloten

Volgens calamiteitensite District8 zouden beide auto's over de kop zijn geslagen bij het ongeluk. De politie kan dat nog niet bevestigen. ,,We doen nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.” Naast de politie waren ook hulpverleners van twee ambulances aanwezig om de slachtoffers bij te staan.



In totaal zijn drie inzittenden uit de auto's gehaald. De brandweer was uitgerukt omdat de slachtoffers mogelijk bekneld zouden zijn geraakt: dit bleek niet het geval. De brandweerlieden hebben enkel hand- en spandiensten hoeven verrichten.



De Binckhorstlaan was tijdelijk afgesloten in de richting van Centraal Station.