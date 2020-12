Gewonden bij steekpartij centrum Den Haag, verdachte gevlucht

De Zweedse idylle van schilder Anders Zorn: Een grote tentoon­stel­ling die dit najaar wel kon doorgaan

29 november Een van de weinige grote tentoonstellingen die dit najaar wel konden doorgaan is De Zweedse idylle in het Kunstmuseum Den Haag. Dat is een overzichtsexpositie van de Zweedse schilder Anders Zorn (1860-1920). In Europa is hij nog niet zo bekend, in Scandinavië geldt hij als een van de belangrijkste schilders van de negentiende eeuw.