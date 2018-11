Gewonden bij vechtpartij op boot Verheeskade

De hulpdiensten werden rond 3 uur vannacht opgetrommeld. De politie kwam in kogelwerende vesten ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.



Calamiteitensite District8 stelt dat er in de boot een gewonde vrouw werd aangetroffen. Ook een verdachte van de vechtpartij zou gewond zijn geraakt en moest, onder begeleiding van de politie, naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een politiewoordvoerder zijn er twee aanhoudingen verricht.



Over de oorzaak van de ruzie is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen bij de vechtpartij betrokken waren.



