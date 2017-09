Gewonden door frontale botsing Rijswijkseweg

Even Vragen Aan 'Alles te vinden wat Rijswijk te bieden heeft op festival'

15:26 Het negende Strandwalfestival barst dit weekeinde los in Rijswijk. of zoals bestuurslid Paul Schott het stelt: ,,Met optredens, sporten en 120 kramen is er alles te vinden wat Rijswijk te bieden heeft op sportief, cultureel, muzikaal, culinair, ondernemend en maatschappelijk gebied.”