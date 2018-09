‘Gewoon lekker genieten is ook yoga’

Geen sereen stilzwijgen, kamillethee of brandende wierookstokjes tijdens de avondmaaltijd bij Zsoka en Menno Bernard, oprichters van het yoga-imperium Balanzs. Wel daverende lachsalvo’s, een glaasje lekkere wijn en vooral genoeg gezelschap. Behalve dochter Felicia (8) en hond Aranka zijn vandaag ook vriendinnetje Anniek en werkneemster Sharon van de partij, de laatste na het werk meegetroond naar het huis van de Bernards aan de Haagse Laan van Meerdervoort.



,,Zo gaat het vaak bij ons’’, zegt Menno en lacht terwijl hij de laatste hand legt aan de Pad Thai die vanavond op het menu staat. ,,We zijn één grote familie.’’ Met een bordje op schoot op het riante achterterras, uitkijkend over het groene dak van hun eerste eigen yogazaal en de imposante kastanjeboom daarachter, legt Menno ontspannen uit wat hij bedoelt met ‘familie’.



Het woordje ‘grote’ blijkt in elk geval niet overdreven. ,,We zijn in zeven jaar uitgegroeid van één naar vier studio’s met bijna honderd werknemers. Dat zijn echt veel mensen. Hartstikke gezellig.’’ Maar nog niet gezellig genoeg, blijkt. De twee dromen alweer van een vijfde studio. ,,We willen zoveel mogelijk mensen aan de yoga en meditatie krijgen’’, verklaart Zsoka vol enthousiasme hun expansiedrift.