Gezaghebbend dermatoloog ging nooit met pensioen

Dr. Kyrie Peereboom-Wynia (22 maart 1930 - 24 februari 2019) dankte haar voornaam aan de geluidjes die ze maakte in de wieg. Niemand zou haar, na het brabbelen van ‘kyrie kyrie’ ooit nog Johanna noemen. Kyrie was de oudste dochter van een Scheveningse huisarts, afkomstig uit een Fries onderwijzersgeslacht, die het opnam tegen de dominee en de gevestigde Scheveningse orde als het om geboortebeperking, seksuele voorlichting en abortus ging.



Hij had een sterk karakter en een duidelijke visie. Kyrie leek op haar vader. Ze was intelligent en nam nooit halve maatregelen. Ze schroomde niet om, tegen de wil van haar vader, na haar eindexamen aan het Sorghvliet, te kiezen voor een medicijnenstudie. Zo modern als haar vader was in de uitoefening van zijn beroep, zo conservatief was hij als het ging om zijn eigen dochter. Hij vertelde haar dat hij geen cent zou bijdragen aan haar studie.



Kyrie liet zich door de verlichte despoot, zoals ze hem weleens noemde, niet uit het veld slaan. Handig gebruikmakend van de status van dokter Wynia ging ze encyclopedieën verkopen aan zijn patiënten. Door ook nog bijles aan studenten te geven en piano te spelen bij balletlessen heeft ze haar hele studie zelf kunnen bekostigen.



Na haar studie trouwde ze met huisarts Bert Peereboom en specialiseerde ze zich in dermatologie. Ze kochten samen een huis aan de Johan van Oldenbarneveltlaan waar Kyrie een toonaangevende dermatologiepraktijk stichtte. Kyrie had een missie. Ze wilde de beste zorg voor haar patiënten. Om te beginnen verdubbelde ze de tijd van een consult omdat ze wist dat achter een huidaandoening vaak veel meer zit. Ze deed baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en publiceerde vele artikelen. Transgenders uit heel Nederland kwamen naar haar praktijk. Met enkele gelijkgestemde specialisten richtte Kyrie een commissie op die een transitieprogramma uitwerkte, dat werd opgenomen in de Nederlandse wet en regelgeving.