Gezamenlijke toekomst in duigen

Nu doet Ineke het appartement van haar in februari overleden man Hans Ringnalda alsnog van de hand. Alleen heeft het geheel daardoor een nare bijsmaak gekregen. ,,Het spreekt voor zich dat ik dit heel graag samen met hem had gedaan.‘’



De twee leerden elkaar kennen via de toenmalige man van Ineke. Enkele jaren na diens overlijden ontstond er een relatie tussen Hans en Ineke. ,,Hans woonde al snel bij mij. Het huis aan de Valkenboskade werd een beetje zijn werkhuis'', vertelt Ineke. ,,Hij was fotograaf, vormgever, filmer en hij schilderde. En eigenlijk was hij architect. Dat zie je aan alles in zijn huis...‘’



Ineke vertoeft de laatste tijd vaak in het 'werkhuis'. Gek genoeg vaker dan toen Hans er nog was. ,,Het past me als een jas. Het is een heel aangenaam huis. Het staat op een hoek, dus er zijn veel ramen, met een geweldig uitzicht over het grachtje en de bomen. De tegenoverliggende huizen zijn ver weg. Het huis ligt goed op de zon en er is een mooie lichtinval.''