Gezellig naar de Haagse kermis? Dan moet je wel even een wapencheck ondergaan

,,De kermis is een plek waar veel gezinnen komen en moet vooral leuk en veilig zijn voor alle bezoekers, daarom is gekozen voor controle bij de ingang”, legt de politie uit. De organisatie van de kermis controleert hierbij op het bezit van messen, drugs, vuurwerk, alcohol of andere volgens de huisregels en evenementenvergunning verboden middelen.

Tassencontroles

,,De afgelopen jaren is, niet alleen bij de kermis op het Malieveld, maar bij kermissen in het algemeen, gebleken dat de kermis een grote aantrekkingskracht heeft op groepen jongeren die confrontaties met elkaar aan willen gaan. De laatste keer dat er kermis was op het Malieveld werden er tijdens tassencontroles tientallen messen en andere scherpe voorwerpen in beslag genomen.” Om de veiligheid van bezoekers te waarborgen is er dit jaar gekozen voor een toegangscontrole voor iedereen.

Quote Bij excessen voert de politie een lik-op-stukbeleid en wordt er meteen actie ondernomen Woordvoerder van de politie

Mocht er tijdens de controle iets strafbaars gevonden worden, dan is er politie aanwezig en wordt de kermisbezoeker direct doorverwezen naar bureau Halt on site. ,,Bij excessen voert de politie een lik-op- stukbeleid en wordt er meteen actie ondernomen. Afhankelijk van het strafbare feit en de leeftijd van mogelijke verdachten kan het bijvoorbeeld gaan om een bureau Halt-traject of een strafrechtelijke aanpak.”

