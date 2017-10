Gezelligheid en luisterend oor

Al een paar maanden gonst het in het pand aan de Leyweg, dat hoog uittorent boven onder meer supermarkt Jumbo, Blokker en de outlet van H&M. Karren vol tweedehands spullen, van bank tot sjoelbak, zijn via de lift of de roltrappen naar de winkel gebracht. Langzaam maar zeker werd de enorme ruimte opgevuld. en dat betaalt zich uit. ,,Mensen weten ons steeds beter te vinden'', zegt filiaalmanager Mariska Beuving. ,,Kinderen komen sjoelen, knutselen of puzzelen. We hebben zelfs al vaste klantjes!''

Quote Ieder doet z'n ding. Van spullen innemen tot achter de kassa staan tot kapotte spulletjes repareren. Mariska Beuving, filiaalmanager Kringloopwinkel Leyweg Ze kijkt oplettend de winkel rond. De rij voor de kassa groeit en dan gaat er een belletje. Opgelucht haalt de filiaalmanager adem, als ze ziet dat een van de medewerkers erop reageert. Het is haar collega Viviane. ,,Zij heeft een enorme ambitie om de winkel keurig op orde te houden. Glazen bij elkaar, schalen op een rij. Bovendien leert ze haar sociale vaardigheden aanscherpen. Dat gaat erg goed.'' In de kringloopwinkel werken vrijwilligers, herintreders en betaalde krachten. ,,Ieder doet z'n ding. Van spullen innemen tot achter de kassa staan tot kapotte spulletjes repareren.''

,,Soms komen er ouderen kleding brengen van een overleden partner'', vervolgt Mariska. ,,Daar ga ik dan wel even voor zitten, want we hebben ook een signalerende functie. Is zo iemand alleen, maakt-ie een verwarde indruk? We werken samen met instanties als stichting Xtra, De Achterban en Anton Constanse.''

Aanvulling

Volledig scherm Schroeder aan Leyweg wordt nieuwe Buurthuis van de toekomst. © Daniella van Bergen Elly van der Vliet, algemeen directeur van Schroeder, ziet het als een goede aanvulling op de participatiemaatschappij dat kringloopwinkels van Schroeder in de wijk functioneren als buurthuis met een open inloop. De filialen aan de Weimarstraat, de Kerketuinen en de Loonsduinsekade doen het goed. ,,Stuk voor stuk hebben ze hun eigen sfeer en dynamiek.''



Er is geen strak beleid rond het organiseren van activiteiten. Veel kan: lezingen over bijvoorbeeld dementie, een klaverjasmiddag, een voorleesclub... Zo zit Bep iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 aan de Leyweg met breinaalden en haakpennen. Ze hoopt op aanhakers en op veel gezelligheid. In opdracht worden mutsen, babyslofjes en slaapzakjes gehaakt. Deze worden in de winkel verkocht.



Van der Vliet: ,,De enige regel waar een project of activiteit aan moet voldoen, is dat het humaan is en voor iedereen toegankelijk. Laat de creativiteit en daadkracht maar stromen. Het is goed als bewoners elkaar helpen en elkaar kunnen vinden in de buurt.''

Maar Mariska Beuving wil meer. Haar handen jeuken. ,,Echt iets nieuws maken van bestaande spullen uit de winkel bijvoorbeeld'', zegt ze. ,,Zoals tassen maken van oude spijkerbroeken of van twee stoelen één bankje maken. Voor de opening hebben we etagères gemaakt van kopjes en schoteltjes.''

,,Onze Kringloop heeft ook een zorgshop'', knikt Mariska naar een plateau in de winkel, waar een keur aan rollend materieel is uitgestald. ,,Iedereen die op zoek is naar een rollator of een rolstoel, heeft het hier voor het uitkiezen. We hebben alles.''

Koffie

Aan de ronde tafel schuiven enkele dames aan. Ze pakken thee of koffie en een koekje. Er wordt gebabbeld over het weer en over eten - van paella tot barra's en de tajine. Kun je tajine eten, vraagt een aangeschoven koffiedrinker. Een discussie laait op en er klinkt gelach.

De van oorsprong Amerikaanse Mandy heeft het gevoel dat ze al echt bij de club hoort. Ze hoopt ook nog een bijbel te vinden. Mariska veert op en komt even later terug met een stapel bijbeltjes. Mandy glimt. Medewerker Chan (zijn vader was Chinees) laat de dames zien hoe je moet sjoelen, nadat hij een wit porseleinen servies keurig heeft geëtaleerd op een tafel. Hij lacht en maakt een rondedansje.

Quote De komst van een kring­loop-an­nex-buurt­huis is zó ontzettend welkom Julie Ann Tollenaar, winkelstraatmanager van de Leyweg Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt om van de Leyweg weer iets moois te maken. ,,Er gaat veel veranderen, echt'', weet Julie Ann Tollenaar, winkelstraatmanager van de Leyweg. ,,We zijn druk in onderhandeling met allerlei partijen. Dat gaat trager dan je soms zou willen.'' In Escamp, waar de Leyweg doorheen loopt, tref je een gemêleerde groep bewoners. ,,Vaak met een kleine beurs. Mede daarom is de komst van een kringloop-annex-buurthuis zó ontzettend welkom.''

Vandaag is de officiële opening van het Buurthuis van de Toekomst aan de Leyweg.