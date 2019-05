'Gezin dode vrouw uit Frambozenstraat is naar India, echtgenoot vermist'

Bij logistiek dienstverleningsbedrijf Damco, onderdeel van Maersk, wordt bezorgd gereageerd. In een verklaring reageert directeur Saskia Groen in 't Woud: ,,We kunnen bevestigen dat we op 20 mei een medewerker als vermist hebben opgegeven bij de politie. We werken samen met de autoriteiten in het onderzoek en hopen dat hij snel gevonden wordt. Onze gedachten gaan uit naar de familie in deze moeilijke situatie. We hebben daarmee contact en hebben onze hulp aangeboden.”



De buurt reageerde vorige week geschrokken op het nieuws. Ook al kenden veel omwonenden het gezin amper, het langdurige politieonderzoek maakte wel indruk. Bij de voordeur van het gezin, die nog altijd door de politie is verzegeld met tape en een hangslot, stonden gisteren bosjes bloemen.



Ook gisteren en eergisteren waren forensische onderzoekers nog bezig in de woning. De politie wil niet zeggen of de man van de overleden vrouw gezocht wordt en of die als verdachte is aangemerkt.



