Gezin in Duindorp heeft alweer een maand last van intimidaties: 'Blijf er met je fikken van af'

Drie jongens sluipen in de nacht van zondag op maandag, nu bijna een week geleden, de Flakkeesestraat in. Ze hebben hun gezichten grotendeels bedekt. Behoedzaam zetten de twee achtersten hun voeten neer. Voorzichtig door wat ze in hun handen hebben. De voorste loopt vlugger. Pas als hij naast een groene auto halt houdt, blijkt hij ook wat in zijn handen te hebben. Een steen, die hij snoeihard tegen de autoruit gooit. Er volgen er meer, tot het raampje stuk is. Door het gat duwen de twee laatsten iets naar binnen. Hard rennen ze weg.



Een luttele seconde later is duidelijk waarom. Een lichtflits. Een knal. De buurt schrikt op. Het interieur van de auto is vernietigd.