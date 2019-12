Gezin Ramgolam getekend voor het leven door vernietigende gasexplosie: ‘Alles kwijt, behalve elkaar’

Deze vijf bands staan op het Haagse ‘rauwe’ muziekfes­ti­val Sniester

16:04 Het Haagse ‘rauwe’ muziekfestival Sniester heeft de eerste vijf bands voor komende editie bekend gemaakt. Het gaat om DOOL, met frontvrouw Ryanne van Dorst, Show Me The Body, The Homesick, Heavy Lungs en Saint Agnes.