Gezin Tamrazyan: 'We hebben goede hoop dat we mogen blijven’

VIDEOHet kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel is vandaag stopgezet. Het gezin heeft goede hoop dat zij in Nederland mogen blijven. Diverse Kamerleden van coalitiepartijen hebben coördinator Derk Stegeman verzekerd dat het gezin onder het nieuwe akkoord van het kinderpardon valt.