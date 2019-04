Gezinsuitbreiding kwam eerder dan gedacht, tijd om te verhuizen

De twee kochten het huis in de zomer van 2016 en na een korte verbouwing trokken ze er in oktober in. ,,Ik kende de buurt al'', vertelt Jennifer. ,,Ik heb hier als student gewoond en vond het toen al een heel leuke wijk. Er zijn cafés, restaurants en het is tegelijkertijd ook heel kindvriendelijk. Zo is er bijvoorbeeld een aantal leuke speeltuintjes. Ik had altijd het plan hier terug te komen.''