Gezocht: camerajournalist voor AD Haagsche Courant

Wij zoeken een camjo die de regio Den Haag op zijn of haar duimpje kent. Bij voorkeur woon je ook in de buurt. De opdrachten die je krijgt, zijn heel divers. De ene dag film en interview je midwinterhoornblazers in een Westlandse verkeerstunnel, de andere dag verzorg je de livestream bij een persconferentie van het Bronovo ziekenhuis. De meeste video’s schiet je zelfstandig, maar soms ga je samen met een verslaggever op pad.



Wat wordt er van je verwacht?



* Professionaliteit in het afleveren van kwalitatief goede beelden, geluid en informatie.



* Flexibiliteit in je beschikbaarheid, ook ’s avonds en in weekenden.



* Een journalistiek goed oog voor de juiste inhoud en vorm van de video. We verwachten dat je actief meedenkt met onze videoproducers.