Gezocht: een rustig thuis voor Hunter

Met video Automobi­list opgepakt voor bedreiging met vuurwapen bij verkeersru­zie

De bestuurder van een zwarte Mercedes is vrijdagochtend aangehouden na een verkeersruzie in de buurt van de Zuidwal in Delft. De verdachte zou een vuurwapen hebben getoond bij de ruzie, volgens een politiewoordvoerder is die nog niet aangetroffen.