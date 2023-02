Gezocht! Inwoners die Oekraïners wegwijs willen maken in Den Haag

Mijn Kamerplant Corina heeft een band met elke plant: ‘We delen een gezamenlij­ke geschiede­nis’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar tijdelijk de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Corina Maduro die elke plant op haar eigen manier koestert. ,,Overal zit een verhaal achter. We hebben een gezamenlijke geschiedenis.”