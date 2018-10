Politie doet onderzoek naar foto van gezochte Errol Janssen

De politie heeft de foto ook gezien en doet onderzoek. ,,Zoals we er nu naar kijken, hebben wij ook het vermoeden dat de rechter man Errol Janssen is’’, zegt een woordvoerder. Of de foto inderdaad in het weekend is gemaakt, wordt onderzocht. ,,Het onderzoek naar zijn verblijfplaats is nog in volle gang. We hebben de afgelopen week meer dan dertig tips binnen gekregen. Ook over zijn verblijfplaats. Dit soort foto’s kan ons wel gaan helpen.’’



Het Openbaar Ministerie loofde vorige week een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.



Karel Pronk werd op 8 augustus op klaarlichte dag doodgeschoten, na afloop van een afspraak bij koffiehuis Het Kalverbos in Delft. Onderwereldfiguur Pronk werd met zijn lange staat van dienst ook wel de Haagse Holleeder genoemd. Zijn langste straf zat hij uit voor de moord op orchideeënkweker Gerrit de Graaf. Na zijn vrijlating in 2006 dook zijn naam al direct weer op rond de dood van manegehouder Koos Devrijn en werd hij gepakt voor het in bezit hebben van zware automatische wapens en handgranaten. Zelf ontkende Pronk altijd dat hij achter de liquidatie van Devrijn zat.