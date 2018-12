Gezonde geest in gezond lichaam: Hans werd 102 jaar oud

Hans Maier (11 juli 1916 - 29 november 2018) speelde in het nationale waterpoloteam dat in 1936 naar Berlijn vertrok om mee te doen aan de door Hitler georganiseerde Olympische Spelen. Er waren Nederlandse sporters die voor de eer hadden bedankt. Maar voor de jonge jongens uit de ploeg van Maier waren de spelen een sportfestijn dat niets met wereldpolitiek te maken had. ,,Dat was naïef van ons", zei Maier later tegen journalisten die hem thuis, tegenover de weilanden van Clingendael, bezochten.