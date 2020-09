GGD Haaglanden adviseert alle zorginstellingen over te gaan tot het gebruik van chirurgische mondmaskers

,,Nu de besmettingscijfers in regio Haaglanden oplopen, is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen om de meest kwetsbare groepen te beschermen”, laat de GGD Haaglanden vandaag weten. Het advies geldt voor alle medewerkers en bezoekers van cliënten waarbij het lastig is om op 1,5 meter afstand te blijven. ,,Dus ook voor medewerkers die niet rechtstreeks zorg verlenen, maar wel op minder dan 1,5 meter van een cliënt/patiënt komen, zoals maaltijdbezorging of recreatieve activiteiten.”

Het is niet waarschijn­lijk dat alle zorginstel­lin­gen per direct met medische mondmas­kers werken

De zorginstellingen hebben vrijdag het nieuws te horen gekregen. ,,Zij hebben tijd nodig om dit advies te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Daarom is het niet waarschijnlijk dat alle zorginstellingen per direct met medische mondmaskers werken.”

Coronateam

Bij GGZ Rivierduinen wordt het advies vanaf morgen al opgevolgd. ‘Vanmorgen is dit advies in het coronateam besproken en zijn wij tot de conclusie gekomen dit advies over te nemen’, staat er in een mail die naar alle medewerkers is gestuurd. ‘In alle klinieken, op de PEH en Binnen Beschermd Wonen, dragen de medewerkers daarom tijdens hun dienst continu preventief een mondmasker. Ook bezoekers van deze afdelingen worden verzocht een mondmasker te dragen. Deze maatregel is van toepassing tot nader bericht.’