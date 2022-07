GGD Haaglanden begint met vaccineren tegen apenpokken: ‘Dit is veel kleinschaliger, er komen geen prikhallen’

Wat moet er nou gebeuren met de Pier? Radio 1 hoopt in vijf uitzendin­gen op antwoord te komen

De toekomst van de Pier staat op losse schroeven. Er is geld nodig om de publiekstrekker in leven te houden, maar de gemeente en de huidige eigenaar wijzen naar elkaar. Wat is de oplossing voor het Scheveningse icoon? Radio 1 wil alvast een voorzetje geven met vijf uitzendingen in het teken van de Pier.

22 juli