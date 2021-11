GGD Haaglanden: boosterprikken vanaf deze week al gezet, uitbreiding priklocaties volgt snel

Plaats Delict Illegaal gokken is van alle tijden: Politie nam 3000 gulden, drie speelta­fels en roulette­bak in beslag

Illegaal gokken is van alle tijden, of het nu gebeurt in een café of online. Toen de casino’s vanwege corona dicht waren, vonden er allerlei activiteiten in huiskamers plaats. Bij een inval aan de Paviljoensgracht zijn in januari 13 mensen aangehouden. Op de tafels lagen kaarten en cash. In februari 2020 werden zelfs acht gokhuizen opgerold. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

