GGD Haaglanden gaat vanaf maandag weer volledig bron- en contactonderzoek doen

Tijdens de piek in besmettingen werd positief getesten gevraagd om zelf mensen te bellen met wie ze in contact waren geweest. Het gaat daarbij wel om contacten waarvan wordt aangenomen dat ze minder risico hebben gelopen op besmetting omdat met die personen slechts kort contact is geweest.

De GGD in Den Haag en de rest van Haaglanden besloot daartoe in september omdat alle tijd nodig was om connecties te waarschuwen die door hun kwetsbaarheid of langer contact met de besmette persoon risico liepen het virus te hebben opgelopen. Die groepen is de GGD wel altijd zelf blijven benaderen.

Meer ruimte

Vanaf maandag gaat GGD Haaglanden weer het volledige bron- en contactonderzoek doen rond mensen die positief zijn getest met corona. Dat de GGD dat onderzoek nu weer helemaal zelf gaat doen is mogelijk omdat het aantal besmettingen iets is teruggelopen en daardoor meer ruimte is ontstaan om medewerkers in te zetten. Ook is het aantal medewerkers uitgebreid.

Quote Nu is het zover dat we het onderzoek weer zelf doen Woordvoerder

Tussen het opschalen van capaciteit en het moment dat de medewerkers zijn ingewerkt, zit ook altijd tijd. ,,Nu is het zover dat we het onderzoek weer zelf doen”, zegt een woordvoerder van GGD Haaglanden.

Ook volgende week gaat een mobiele teststraat naar de wijk Laak om dichtbij huis mensen te testen. Het bewonerscomité Buurt Bestuurt had daarop aangedrongen omdat er veel mensen wonen die geen auto hebben of op een andere manier naar teststraten kunnen die allemaal verder van Laak af liggen. Waar de bus komt te staan is nog niet bekend, maar dat de mobiele teststraat volgende week in Laak zal zijn is zeker, benadrukt de GGD woordvoerder.

