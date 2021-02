GGD Haaglanden neemt maatregelen bij vaccinatie- en teststraten door sneeuwval

Het gaat dit weekend sneeuwen: ‘Dik pak van 5 tot 15 centimeter verwacht’

4 februari Sneeuwfanaten kunnen in hun handjes knijpen. Dit weekend duiken de temperaturen naar beneden en gaat het sneeuwen in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omstreken. ‘Pak je goed in, want de gevoelstemperatuur wordt -10.’