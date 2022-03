GGD Haaglanden: ‘Nu niet nodig jodiumtabletten in huis te halen vanwege oorlog in Oekraïne’

Het is niet nodig massaal jodiumtabletten in te slaan. De GGD Haaglanden reageert daarmee op verontruste telefoontjes van mensen naar aanleiding van de brand in de kerncentrale in Oekraïense stad Zaporizja in de nacht van donderdag op vrijdag. Het vuur ontstond na Russische raketaanvallen.

De afgelopen dagen ontving GGD Haaglanden vragen van inwoners uit de regio of het nodig is om jodiumtabletten in huis te halen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat daar op dit moment geen aanleiding toe is.

Jodiumtabletten zijn in Nederland beschikbaar voor mensen die in de omgeving van een kerncentrale wonen en daarnaast binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen. De tabletten beschermen tegen straling. ,,Maar alleen als je in een bepaalde cirkel rond een kerncentrale woont en er een ramp plaatsvindt. Dat is in Nederland niet het geval, dus heeft het ook geen zin om jodiumtabletten aan te schaffen”, benadrukt een woordvoerder van de GGD Haaglanden.

Paniekreactie

Zij begrijpt de onrust bij mensen vanwege de dreiging in Oekraïne. ,,Veel mensen vragen zich af: wat betekent dit voor mij en mijn gezondheid. Dat is ook logisch. Maar vooralsnog is er geen reden tot zorgen. We proberen met het verstrekken van dit soort informatie de angel uit die paniekreactie te halen.”

