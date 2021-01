GGD Haaglanden: Ook hier Britse coronavariant opgedoken

Voor het eerst is ook de Britse variant opgedoken in Haaglanden, waaronder Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland vallen. Waar en bij wie de mutant is gevonden, wil GGD Haaglanden niet zeggen.

Het eerder opduiken van de Britse variant heeft in de omgeving van Rotterdam momenteel enorme gevolgen. Zoals het testen van de hele bevolking vanaf 2 jaar in Lansingerland, waarmee vandaag is begonnen.

Of het in Den Haag en omgeving ook zo’n inzet gaat geven om de zeer besmettelijke Britse variant de kop in te drukken, kan een woordvoerder van GGD Haaglanden niet zeggen.

Contactonderzoek

Ook wil hij niets zeggen over de plek in het gebied waar de besmette persoon positief is getest en of het net als in de omgeving van Rotterdam iemand betreft in een scholengemeenschap. Er wordt uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan, bevestigt de woordvoerder.

De Britse variant baart ‘grote, grote zorgen’, zei premier Rutte dinsdagavond nog in zijn persconferentie. Veel van de strenge maatregelen houden juist verband met het virus dat met name in Londen wild om zich heen slaat en zorgt voor files van ambulances voor de ziekenhuizen. Ook virologen en andere deskundigen in Nederland zijn bang dat een uitbraak van juist deze variant voor enorme aantallen zieken in ziekenhuizen en op ic’s gaat zorgen.

