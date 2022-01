GGD Haaglanden: Vanaf maandag kan iedereen booster ook zonder afspraak halen

Agent bureau Hoefkade vecht straf aan na enthousias­te appjes over geweld tegen verdachte

Een van de agenten van bureau Hoefkade in Den Haag die zijn gestraft omdat ze zich laatdunkend uitlieten over een verdachte na diens gewelddadige arrestatie in 2018, heeft bij de rechter vergeefs geprobeerd zijn straf aan te vechten. De agent had in een besloten whatsapp-groep berichten geplaatst als ‘die heeft een pak slaag gehad, 2 x smiley’ en ‘enkel helemaal zwart bovenbeen ook'.

10 januari