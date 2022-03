GGD laat prikbus weer rijden in Den Haag: ‘Nu het weer beter wordt gaan we volop de wijk in’

De GGD Haaglanden gaat vanaf deze week weer de wijken in met een prikbus. Dat doet de gezondheidsdienst omdat er nog steeds mensen ziek worden van corona, van wie sommigen zo ernstig dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. ‘Daarom gaat de GGD door met prikken in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft.’

De laatste maanden heeft GGD Haaglanden gevaccineerd in buurthuizen, stadsdeelkantoren, moskeeën en kerken in de stad. Nu wordt ook de prikbus weer ingezet ,,De prikbus is zichtbaar op straat en je kunt er makkelijk binnenlopen”, zegt Annette de Boer van GGD Haaglanden. In de prikbus is altijd een arts aanwezig voor vragen of het bespreken van twijfels over de coronaprik.

Volgens de GGD is het belangrijk om ‘dicht bij de mensen op vertrouwde plekken’ aanwezig te zijn. ,,In de winter is het te koud om met de bus op pad te gaan. Nu het weer beter wordt gaan we volop de wijk in. Iedereen die dit wil kan binnen komen voor informatie over de prik of een vaccinatie. De prikbus biedt mensen de gelegenheid dichtbij huis een prik te halen. Zonder afspraak kan iedereen een gratis coronaprik krijgen in de bus.”

De prikbus zal verschijnen aan het Paul Krugerplein (woensdag), de Aperldoornselaan/Dierenselaan (donderdag), in het winkelcentrum Leyweg (vrijdag) en op de Grote Marktstraat (zaterdag). In de prikbus wordt een eerste, tweede of boosterprik gegeven.

