GGD maakt zich zorgen om toename schurft in Haagse regio

Meerdere GGD's vroegen de laatste jaren aandacht voor de toename van meldingen van de ziekte. Zo telde de GGD Hollands Midden vorig jaar negentien studentenhuizen waar bewoners last hadden van de huidziekte. Dat aantal was gelijk aan het jaar daarvoor, waaruit blijkt dat de ziekte nog niet onder controle is. De GGD Haaglanden vermoedt dat dat ook geldt voor haar gebied, dat ook Delft, Westland en Zoetermeer omvat. De organisatie beschikt echter niet over exacte cijfers. Schurft is namelijk geen meldingsplichtige ziekte.



Schurft is een huidziekte die wordt veroorzaakt door de schurftmijt, die eitjes legt in de huid van de mens. Die komen een korte tijd later uit, waarna de nieuwe mijten weer gaatjes graven in de huid om eitjes te leggen. Symptomen zijn hevige jeuk, vooral 's nachts, blaasjes en/of pukkels. De mijt is niet gemakkelijk overdraagbaar: daar moet eerst langdurig lichamelijk contact aan vooraf gaan. In Den Haag kwam de ziekte afgelopen augustus in het nieuws nadat bekend werd dat een verpleegkundige van de afdeling neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis last had van de aandoening.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!