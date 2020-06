GGD meldt 25 coronabesmettingen in twee Haagse moskeeën

In twee Haagse moskeeën zijn tot dusver 25 bezoekers of hun contacten positief getest op het coronavirus, meldt GGD Haaglanden vandaag in een tussenstand van het onderzoek naar de verspreiding.

Er hebben zich 24 besmettingen voorgedaan bij bezoekers van de Al-Madinah-moskee van de Faizul-Islam aan de Loosduinseweg of bij hun relaties, zo is uit contactonderzoek gebleken. Ook bij de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam in Den Haag is een besmettingsgeval geconstateerd, aldus de GGD. Het contactonderzoek is nog gaande.

Behalve de Al-Madinah-moskee heeft ook de as-Soennah-moskee in de Haag dit weekend besloten de activiteiten voorlopig te staken wegens een uitbraak van het coronavirus in de Haagse moslimgemeenschap. Bij de moskee aan de Fruitweg in Den Haag hangt inmiddels een bord met de tekst ‘tot nader orde gesloten’.

Veiligheid

,,Via verschillende kanalen hebben wij vernomen dat tientallen bezoekers van verscheidene moskeeën, ondanks dat sommigen de RIVM-maatregelen in acht hebben genomen, toch besmet zijn geraakt met het coronavirus. Er is zelfs een sterfgeval te betreuren. Stichting as-Soennah neemt de veiligheid en het welzijn van haar bezoekers uiterst serieus”, schrijft de stichting op de eigen Facebookpagina in een verklaring.

“Door deze zorgelijke ontwikkelingen heeft Stichting as-Soennah besloten per direct tijdelijk haar online activiteiten te staken.” Dit betekent volgens de stichting dat online gebeden, de online vrijdagpreek en de online lezingen tot nader order niet plaats zullen vinden in hun moskee. “We doen dit om onze imams, gebedsoproeper en ons mediateam in bescherming te nemen, en mogelijke verspreiding tegen te gaan.”

Faizul-Islam