GGD stuurt studenten weg die stiekem vaccin willen halen bij prikplek voor oudere arbeidsmigranten

Met prikken de wijken in om vaccinatie­graad te verhogen: ‘Met een bus en in buurthui­zen’

15 juni In vijf wijken van Den Haag is de vaccinatiegraad nog aan de lage kant en daarom gaat GGD Haaglanden er binnenkort met prikken naar toe. Met een prikbus en door te vaccineren op vertrouwde plekken als een buurthuis. ,,Als heel veel mensen gevaccineerd zijn komen we van corona af.”