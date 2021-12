GGD zet alles op alles om boosters snel te kunnen zetten: grote priklocatie in World Forum

,,Dat wordt een grote locatie waar in het begin tot 2000 mensen per dag kunnen prikken, dat moet groeien tot 3000 tot 4000 per dag”, zegt een woordvoerder van GGD Haaglanden over het congrescentrum aan het Churchillplein. Het is naast het oude ziekenhuis aan de Sportlaan de tweede Haagse locatie waar de GGD boosters zet. Dat gebeurt alleen op afspraak. Al bestaande locaties zijn Delft, Voorburg, ‘s-Gravenzande en Rijswijk. Maandag opent de zesde in Zoetermeer.