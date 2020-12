GGZ: Geef psychiatrische patiënten voorrang bij vaccineren

Delftse supermark­ten schakelen ‘manager’ Harry Piekema in en roepen op bij lokale horeca te bestellen

7:52 Wie boodschappen doet bij een Plus of Jumbo in Delft krijgt de komende dagen een ‘speciale’ boodschap mee. De supermarkten hebben hun handen ineen geslagen om de lokale horeca te steunen. In de video die vandaag in première ging, verschijnt ook acteur Harry Piekema, bekend door zijn eerdere verschijningen in Albert Heijn-commercials.