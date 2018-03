GGZ lanceert app voor dagbesteding

De app is er gekomen door een prijsvraag die de GGZ in 2015 uitschreef. De GGZ vroeg om innovatieve ideeën die de organisatie verder kunnen helpen. Twee begeleidsters van activiteiten bij Doel opperden in dat kader de ontwikkeling van de app.



,,Zij gaven aan dat ze weliswaar op de hoogte waren van alles rondom hun eigen activiteiten, maar vaak geen antwoord konden geven als deelnemers vroegen naar de andere activiteiten die door Doel georganiseerd worden", vertelt Eric Wagter. Hij is vrijwilliger bij GGZ Delfland en hielp mee bij de ontwikkeling van de app.



,,Daarin staan alle afdelingen van alle locaties in een handig overzicht. Je kunt via ons meedoen aan een kleine 150 dag-activiteiten. Daarbinnen kan je nu op verschillende manier zoeken naar een activiteit die aansluit bij wat jij op dat moment wilt doen. In de app staan alle roosters, locaties en contactgegevens van begeleiders."