Giedo drukt honderdduizend kaarten gericht aan de Russische ambassadeur: ‘Stop met bloedvergieten’

Rijswijk vangt graag Oekraïense vluchtelin­gen op, maar in het azc? Dat ligt nogal gevoelig

Natuurlijk willen ze ook in Rijswijk graag Oekraïense vluchtelingen opvangen. Maar in het asielzoekerscentrum dat in mei dicht zou gaan? Dat ligt moeilijker - en gevoeliger - in de lokale politiek.

7:02