'Giften boven 500 euro aan politieke partijen openbaar'

HSP-fractieleider Peter Bos heeft het voorstel voor een 'Haags giftenregister' geschreven. Binnenkort bespreken de fractieleiders het plan.



De discussie over donaties aan partijen barstte begin juli los toen partijen oppositiepoliticus Richard de Mos vriendjespolitiek verweten. De SP, de HSP en de PvdA vermoeden dat De Mos bedrijven helpt in ruil voor giften. ,,Hoeveel geld krijgt u de cafés in de Reinkenstraat, gelegenheden waar uw partijleden ook korting krijgen'', vroeg SP-raadslid Bart van Kent. Burgemeester Pauline Krikke beloofde de kwestie op te nemen in het reguliere overleg tussen fractieleiders.



In de gemeenteraad is een meerderheid voor openbaarmaking van donaties, bleek eerder uit een rondgang van deze krant. Toen gaf De Mos aan weinig trek te hebben in volledige openbaarmaking. ,,We zijn al fucking transparant!’’ Later gaf hij wel de naam van grootste donateur: 'behangkoning' John van Zweden leende 6.000 euro aan Groep de Mos. Andere sponsoren zijn niet bekendgemaakt.



Voor landelijke partijen zijn er al spelregels rond donaties: alles boven de 4.500 euro moet openbaar. Maar voor lokale partijen of afdelingen geldt die wet niet. De Haagse afspraak kan als extra regel worden opgenomen in de gedragscode of als politiek convenant, zoals in Den Bosch al gebeurd is.