Giftig chroom-6 en lood gevonden in verf van rood-beige trams, HTM onderzoekt risico’s

Vandaag zijn zo’n 85 werkplaatsmedewerkers van de HTM geïnformeerd over de schadelijke stoffen, die kanker kunnen veroorzaken. Het gaat om onder meer lood en chroom-6, dat vooral vrijkomt als bijvoorbeeld trams of onderdelen geschuurd worden.

Het trambedrijf doet al vanaf het begin van dit jaar onderzoek naar de risico’s van het gebruik van chemicaliën en zware metalen. In een verklaring laat directielid Saskia Dwars weten: ‘Sinds de mogelijke aanwezigheid van zware metalen als lood en chroom is aangetoond, heeft het bedrijf daarom herstelwerkzaamheden aan de GTL-trams stilgelegd’. Nu wordt onderzocht of de beschermende maatregelen als mondkapjes, kleding en afzuiginstallatie goed werken, of dat er meer maatregelen nodig zijn.

Langdurige blootstelling

,,Het personeel heeft heel veel vragen”, aldus een woordvoerder van HTM. ,,We hebben gezegd dat er een aantal gezondheidsrisico’s aan vast zitten. Het is natuurlijk even verwerken, maar de medewerkers waren wel tevreden met onze mate van openheid.” Personeelsleden die met vragen zitten, worden doorverwezen naar de bedrijfsarts. De woordvoerder benadrukt dat het lastig is vast te stellen of eventuele gezondheidsproblemen te herleiden zijn tot het werken met de tramverf. ,,Dat is heel moeilijk te zeggen. Chroom-6 wordt door het lichaam omgezet in chroom-3, wat je weer uitplast. Alleen als je er langdurig aan blootstaat, dan kan het schade veroorzaken. Maar je kan niet zeggen als iemand er last van krijgt: dat komt door chroom-6.”

Hoe lang het onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen gaat duren, is nog niet bekend. ,,Daar adviseren andere bedrijven ons over. Daar zijn we nog wel even mee bezig.”

Ook elders in het land is er recent ophef ontstaan over het gebruik van verf waarin giftige stoffen zitten. Zo bleek onlangs dat ook bij trams van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB chroom-6 in de verf verwerkt zit. De gemeente Tilburg en NS hebben schadevergoedingen beschikbaar gesteld voor mensen die in een reïntegratie-werkplaats onbeschermd treinen moesten schuren. Ook defensie heeft miljoenen uitgekeerd aan (oud-)medewerkers die met de giftige stof hebben gewerkt.