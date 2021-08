Giftige berenklauw tiert welig op Haagse hondenveldjes: 'Bobby kreeg heftige allergische aanval'

Eén van de gewonde scooterrij­ders van heftig ongeluk Hobbema­straat ziekenhuis uit

12 augustus Eén van de twee mannen die dinsdag gewond raakte bij een heftig ongeluk op de Hobbemastraat in Den Haag is weer uit het ziekenhuis. Op beelden die op het internet rondgingen was te zien hoe de opzittenden van de scooter de lucht in werden gelanceerd.