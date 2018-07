Gigantische boorkop wordt in stukken over water gevaren

UpdateKijk niet raar op als je de komende dagen opeens een gigantisch gevaarte voorbij ziet varen vanaf de Binckhorsthaven in Den Haag. De boorkop van de Mondriaanboor moet namelijk weer terug naar de startschacht van de Rotterdamsebaan, maar is te groot om door de eerste geboorde tunnelbuis vervoerd te worden.

AD-journalist Maaike Kraaijeveld legde de boorkop van 115 ton en 11 meter doorsnee vanochtend vast op de gevoelige plaat:

Het wiel zou vanmorgen over de Vliet naar Rujswijk worden gevaren, maar dat wordt vanavond om 20.00 uur. Het wiel gaat vanaf daar terug naar Ypenburg, het begin van de Rotterdamsebaan om de tweede tunnel naar de Binckhorst te boren.

'Hij is echt groot', zegt Jasid die is komen kijken in de Binckhorst.

De boor was op maandag 2 juli nog niet boven of gelijk werd begonnen met de ontmanteling. Want de eerste tunnelbuis is dan al wel geboord, aan de tweede moet nog begonnen worden, én daar is de boor voor nodig.

De zes grootste delen worden vanaf vandaag tot en met woensdag voor het overgrote deel over water naar de Vlietzone gebracht. Zoals het graafwiel, die maar liefst 115 ton weegt en de oppervlakte heeft van een ruim appartement (121 vierkante meter). Deze wordt rechtop staand verscheept. Best bijzonder, aldus de organisatie, aangezien dit maar één keer eerder in Nederland is gebeurd bij de aanleg van de Botlektunnel.