Gigantische heilbot van 150 kilo op de toonbank bij Sligro

Vermoedelijk zwom de heilbot zeventig jaar in alle vrijheid rond in Noorse of IJslandse wateren, voordat een visser hem in zijn net kreeg. Een uitzonderlijke vangst en de visser belde dan ook meteen naar de wal. Daar trof hij Noorse inkoper die vervolgens meteen telefoneerde naar Smit Vis, de vishandel waar horecahandel Sligro mee werkt. Nog voor de bejaarde joekel aan land arriveerde was alle handje-klap achter de rug en werd Arjen van Nunen, versmanager van de Sligro aan het Forepark de eigenaar.



Morgen zal de vis in grote stukken worden gehakt. De helft is al verkocht aan een horecaondernemer. Overigens met verlies van dik vijftien euro per kilo. Geeft niets, zegt Van Nunen. ,,Het is gaaf voor in de winkel.’’ Met een lach: ,,Maar ik moet ze dus maar niet te vaak verkopen.’’



