Gigolo die Eduardo (48) ‘drogeerde en wurgde’ heeft geestelijke problemen: ‘Het gaat slecht met mij’

Verdachte (24) opgepakt op Schiphol voor overleden man die al enige tijd in Haagse woning lag

De politie heeft vandaag op Schiphol een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een overleden man die werd gevonden in zijn woning in Den Haag. De verdachte, een 24-jarige man uit Colombia, was op terugreis naar Nederland, meldt de politie.

21 januari