Gijs (20), oom Rob (55) en oma Henny (80) zijn Legofanatici: ‘Ik doe het wel acht uur per dag’

In 2004 was Lego bijna failliet, een kleine twintig jaar later zijn de gekleurde bouwblokjes en gele mannetjes van plastic weer immens populair. En niet alleen bij kinderen. Dat bleek maar weer bij de eerste avond voor volwassenen in LegoLand Discovery Center in Scheveningen. ‘Ik lego wel acht uur per dag.’