Gijsbert werd als ‘foute man’ bestempeld in facebookgroep voor vrouwen, nu klaagt hij het platform aan

De Kwestie Den Haag verdient een volwaardig congrescen­trum én de Navo-top in 2025

Nederland houdt in 2025 de Navo-top, een prestigieus evenement dat duizenden bezoekers trekt. Alleen is de kans groot dat de topconferentie in Amsterdam of Rotterdam komt, omdat regeringsstad Den Haag geen geschikt congrescentrum (meer) heeft. Dat kan Den Haag toch niet over z’n kant laten gaan? De stad moet alles op alles zetten om de Navo-top binnen te halen? Wat vindt u?