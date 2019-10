Gijzelsoftware en phishingmails: ROC helpt kleine bedrijven in strijd tegen datalekken

Veel ondernemers binnen het mkb hebben weinig kaas gegeten van cybersecurity, merkten tweedejaarsstudenten netwerk- en mediabeheer Colin Bouwer (18) en Lucas Schotte (17) toen ze die bedrijven gingen opzoeken. Colin: ,,Ik was soms wel verbaasd over hoe slecht die beveiliging er aan toe was. Dikwijls is het een kwestie van het aanpassen van een paar instellingen. Maar dat gebeurt niet: omdat ze er niet bewust van zijn bijvoorbeeld, of er geen geld aan willen uitgeven.’’

Vanuit de opleiding gingen de toen nog eerstejaars vorig jaar aan de slag met een opdracht: ontwikkel een scan, waardoor bedrijven weten of hun onderneming voldoende beschermd is tegen cybercriminaliteit.

Excellent

Janna Pot begeleidde het studentengroepje vanuit P@CT, een samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Den Haag dat zich bezighoudt met cybersecurity. ,,Deze studenten scoorden vorig jaar excellent. Wij hebben hen dan ook benaderd met de vraag of ze zich wilden toeleggen op zo’n cyberscan. Gaandeweg zagen we de interesse vanuit het lokale bedrijfsleven groeien. Bedrijven zitten te springen om de kennis van deze jonge studenten.’’

Het project Cyberwerf Security Scan won gisteren de landelijke Computable Award. Met het kleinst mogelijke verschil, dat wel. Een woordvoerder van Computable: ,,De prijs wordt voor de helft bepaald door het publiek en voor de helft door de jury. Met name het publiek koos massaal voor het Haagse project, dat uiteindelijk met 22,71 procent van de stemmen won. Nummer twee vergaarde 22,7 procent van de stemmen.’’

Cybersecurity krijgt de komende tijd niet alleen aandacht binnen de opleiding netwerk- en mediabeheer. ROC-docent Gerco Kanbier: ,,Ook studenten van ons die terechtkomen in de zorg, toerisme, bedrijfsleven krijgen straks in hun opleiding aandacht voor datalekken, hoe ze die kunnen herkennen en voorkomen. Kennis over cyberveiligheid is onmisbaar in elke branche.’’