Gin & rum festival tot musical Aida: dit is de Haagse weekendagenda

van wieg tot graf Ria ging op haar veertiende in vaste dienst bij een familie als meisje voor dag en nacht

De catastrofe in haar jeugd stond het geluk later niet in de weg. Samen met haar man had ze een drukke scheepswerf in het Westland, tót de vrachtwagens kwamen. Dit is het levensverhaal van Ria van Zeijl–Bauman (9 november 1927 – 9 maart 2023).