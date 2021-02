Gipsverbandmeester Stephanie stond op het ijs toen ziekenhuis vroeg: kan je komen helpen?!

Botbreuken en hersenscha­de: extra medisch personeel ingezet na glij- en valpartij­en

12:38 Bij ongelukken op het ijs zien de artsen op de spoedeisende hulpposten in Den Haag naast heel veel breuken ook zeer ernstige schade aan hoofd en hersenen door vallen bij het schaatsen. Het is druk in HMC en het HagaZiekenhuis, waar meer personeel is ingezet.